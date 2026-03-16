Прокуратура согласилась на приостановку дела против Лерчек из-за ее болезни

Блогеру необходимо без ограничений посещать медицинские учреждения — у нее диагностировали рак желудка четвертой степени.

Прокуратура согласилась на приостановку дела против блогера Лерчек из-за ее болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении Чекалина Артема продолжить рассмотрение», — сказала прокурор.

Ранее адвокаты Лерчек сообщили суду подробности состояния их подзащитной. У 33-летней матери четверых детей диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. На фоне заболевания произошел перелом двух позвонков, а из-за поражения костей черепа блогер ослепла на правый глаз.

В отношении Лерчек и Артема Чекалина возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. По данным следствия, блогеры и их партнер по бизнесу продавали фитнес-марафоны в сети, заключая договоры с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежных финансовых организаций. В учреждения, контролирующие валютные операции, они отправляли документы с недостоверными данными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокаты Лерчек сообщили о ее неспособности самостоятельно передвигаться.

