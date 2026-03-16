Школьник с ножом напал на одноклассника в Подмосковье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Мальчик поссорился со одноклассником по дороге в школу.
В подмосковном поселке в Щелковском районе семиклассник напал на сверстника с ножом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительной информации собеседника, конфликт между ребятами произошел по дороге в школу.
«Мальчик выхватил нож и нанес однокласснику три ранения, а затем отправился на занятия. Пострадавшего госпитализировали», — рассказал собеседник.
Подростка задержали, детали произошедшего выясняются.
В Минздраве области также сообщил, что госпитализированному была проведена экстренная операция. Подробности о его состоянии не уточняются.