Школьник с ножом напал на одноклассника в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В подмосковном поселке в Щелковском районе семиклассник напал на сверстника с ножом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации собеседника, конфликт между ребятами произошел по дороге в школу.

«Мальчик выхватил нож и нанес однокласснику три ранения, а затем отправился на занятия. Пострадавшего госпитализировали», — рассказал собеседник.

Подростка задержали, детали произошедшего выясняются.

В Минздраве области также сообщил, что госпитализированному была проведена экстренная операция. Подробности о его состоянии не уточняются.