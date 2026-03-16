Шутка с ИИ: родители школьника заплатят 20 тысяч за дипфейк учительницы

В Ярославле родителей семиклассника оштрафовали за его ИИ-видео с учительницей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Взрослые уверены, что сын не хотел никого обидеть, а просто пробовал трендовый эффект.

В Ярославле родителей семиклассника обязали выплатить компенсацию учительнице математики. Как объяснили в пресс-службе областного суда, причиной стал видеоролик, который школьник создал с помощью искусственного интеллекта.

В феврале прошлого года ученик без разрешения снял педагога на видео прямо во время урока. Затем с помощью нейросети он наложил эффект, из-за которого учительница в кадре трансформировалась в полуобнаженного мужчину. Готовый ролик мальчик выложил в общий чат класса.

После публикации видео учительница призналась, что ей было тяжело идти на работу из-за косых взглядов детей, а ее авторитет как педагога был подорван. Женщина обратилась в суд, требуя наказать родителей за поступок школьника. Однако обвиняемая сторона утверждала, что сын не хотел никого обидеть, а просто использовал трендовый эффект. Также они заявили, что у учителя якобы есть личная неприязнь к их ребенку.

«Суд пришел к выводу, что истцу по вине семиклассника причинены нравственные страдания, и взыскал с каждого из родителей компенсацию морального вреда в размере по 10 тысяч рублей», — говорится в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нейросети используют даже мошенники на маркетплейсах. В интернете начали продавать гибридные сорта семян, которых не существует на самом деле. Например, можно найти черную клубнику или яблоки в голубую полоску.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



