Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой

Тело 26-летней девушки обнаружили на окраине заброшенного дачного поселка.

В Камышинском районе Волгоградской области завершены поиски Надежды Ванюшиной, которая пропала без вести 14 февраля. Об этом сообщает V1.ru.

Тело 26-летней местной жительницы обнаружили 12 марта в безлюдном дачном массиве СНТ «Расцвет». На страшную находку наткнулся случайный прохожий, гулявший в этой местности с собакой.

По словам очевидца, труп находился в отдаленном месте, а само тело имело следы повреждений, нанесенных, предположительно, дикими животными. Несмотря на длительное отсутствие связи с родственниками, поисковые службы и волонтеры отряда «ЛизаАлерт» до последнего надеялись найти девушку живой.

Предварительный осмотр не выявил явных признаков насильственной смерти.

«Медэксперт в заключении написал, что ни ножевых, ни увечий. Значит, криминала нет. Очень странная смерть», — сообщил источник издания.

Знакомые с ситуацией источники находят крайне странным тот факт, что девушка оказалась в феврале в совершенно безлюдном месте, где нет свидетелей и систем видеонаблюдения.

Председатель соседнего СНТ «Черная Гряда» Любовь Заякина подтвердила, что указанный массив почти не заселен — там постоянно проживают не более восьми семей, а нормальные дороги отсутствуют.

Перед пропажей у Надежды произошел конфликт с матерью, после чего девушка ушла из дома. Несмотря на то что формально она числилась пропавшей с 8 февраля, горожане утверждают, что видели ее в Камышине и 14-го числа. С того момента ее мобильный телефон был выключен.

