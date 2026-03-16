Таинственная «Болезнь Х» может стать причиной новой глобальной катастрофы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Медики предупреждают о невидимой угрозе, способной парализовать мир в ближайшем будущем.

В марте 2026 года врач общей практики Сурадж Кукадиа предупредил мировое сообщество о рисках возникновения новой разрушительной пандемии, вызванной неизвестным патогеном. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам специалиста, основной угрозой для человечества на данный момент является так называемая «болезнь Х». Этот термин используется в медицинских кругах для обозначения гипотетического микроорганизма, который пока не идентифицирован, но потенциально обладает всеми характеристиками для начала масштабной эпидемии.

«Мы не можем точно сказать, что это будет за вирус, но должны быть готовы к любой неожиданной угрозе», — подчеркнул врач.

В экспертном сообществе полагают, что главными факторами, способствующими появлению новых опасных заболеваний, являются климатические изменения на планете и стремительный рост городов. Урбанизация и разрушение естественных сред обитания животных приводят к тому, что контакты между людьми и представителями дикой фауны становятся более частыми.

По мнению доктора Кукадиа, наиболее вероятным кандидатом на роль следующего пандемического возбудителя является вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Особую опасность представляют зоонозные инфекции, которые способны преодолевать межвидовой барьер и адаптироваться к организму человека. Медик призывает не игнорировать эти риски, так как скорость распространения современных инфекций может превзойти все прошлые показатели.

