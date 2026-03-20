Копия реальной жизни: что ближе к реальности — фильмы или книги
The Guardian: отсутствие стандартов красоты делает книги ближе к жизни чем фильмы
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Хорошее кино, как и роман, тоже способны заставить размышлять.
Какой из видов искусства — кино или книги — точнее отражает действительность? Дискуссия охватила десятки мнений — от философских размышлений до конкретных примеров из литературы и кино. The Guardian собрали ключевые аргументы и попытались понять, на чьей стороне правда.
Главное различие: внутренний мир против внешнего наблюдения
Ключевое расхождение между романами и фильмами кроется в способе подачи информации. В кино мысли героев остаются загадкой — зритель видит только действия и мимику, вынужденный самостоятельно додумывать мотивы.
Романы же погружают читателя во внутренний мир персонажа, подробно описывая переживания и размышления.
Считается, что именно эта недосказанность делает кино более реалистичным. В обычной жизни мы тоже не знаем, о чем думают окружающие.
Однако есть и другой аргумент. Понимание внутренних процессов героя приближает нас к истинной сложности человеческой психики, которую нельзя свести к внешним проявлениям.
«Читать романы — это как ужинать с друзьями. Смотреть фильмы — это как наблюдать за инфлюенсером, который ест в ресторане», — метко подмечает один из участников дискуссии.
Искусство и реальность: нужна ли нам копия жизни
Многие задаются вопросом: а нужно ли вообще искусству быть «похожим на жизнь»?
Значительная часть аудитории признается, что не хочет видеть в кино или книгах точную копию повседневности. С ней и так приходится сталкиваться каждый день.
С другой стороны, художественная литература позволяет примерить на себя чужой опыт, заглянуть в сознание других людей и понять, как устроен мир за пределами собственного восприятия.
По мнению участников дискуссии, именно романы с их возможностью глубокого погружения дают шанс «прожить» множество жизней, тогда как фильмы остаются пассивным наблюдением.
«Кино по своей сути очень хорошо передает внешнюю реальность, но с трудом справляется с передачей более сложных мыслей, эмоций и идей. Идеи и мысли естественным образом воплощаются в романах через язык, а задача кинематографа — придать этим идеям конкретную, визуальную форму», — отмечает участник спора.
Голливудские стандарты против жизненной правды
Отдельный аргумент касается внешности персонажей. В фильмах, особенно мейнстримных, действуют преимущественно красивые люди, тогда как в романах герои могут выглядеть как угодно — это оставляет пространство для читательского воображения.
Отсутствие жестких стандартов красоты делает литературу ближе к реальности, где обычные люди встречаются гораздо чаще, чем голливудские красавцы.
«В романах не так сильно выражена тенденция к тому, чтобы все персонажи были потрясающе привлекательными. Во многих фильмах нереалистично много потрясающе красивых людей по сравнению с теми, кто выглядит обычно, и единственные персонажи, которые не обязаны быть привлекательными, — это либо злодеи, либо те, кто используется для создания комического эффекта», — делится участница дискуссии.
Экономика и свобода творчества
Нельзя сбрасывать со счетов и коммерческую составляющую. Фильмы — дорогостоящие проекты, требующие больших бюджетов и ориентированные на массового зрителя.
Романы, особенно некоммерческие, позволяют автору быть более свободным в выражении идей. Это сказывается на разнообразии сюжетов и глубине проработки персонажей.
«Хороший роман — это отражение того, как конкретный автор видит мир и размышляет о нем. В случае с фильмами это, вероятно, не так актуально, поскольку это более дорогостоящий коммерческий проект», — замечает участник.
Способность удивлять и вовлекать
Некоторые читатели обращают внимание на разницу в восприятии. Чтение требует активного участия, работы воображения и сосредоточенности. Просмотр фильма — более пассивный процесс, где зрителю предлагают готовую картинку. Для одних это минус кино, для других — плюс.
«Книги оживают в вашем воображении, поэтому вы можете интерпретировать увиденное так, как это невозможно в кино. Книги можно воспринимать так же по-разному, как и читателей. В кино вас кормят с ложечки, а в восприятии книг вы сами играете важную роль», — утверждает участница.
Ей возражают другие: хорошее кино тоже заставляет думать и додумывать, просто делает это другими средствами.
Что в итоге
Единого ответа на вопрос, что ближе к реальной жизни, дискуссия не дала. Слишком многое зависит от конкретного произведения, жанра, режиссера или писателя.
Супергеройское кино явно дальше от повседневности, чем «Правила игры», а романы Салли Руни ближе к реальности, чем фэнтезийные эпопеи.
Большинство участников сходятся в одном: и кино, и литература ценны не столько приближенностью к жизни, сколько способностью расширять наш опыт, заставлять сопереживать, думать и чувствовать.
А окончательный выбор между книгой и фильмом остается делом личных предпочтений и времени, которое мы готовы посвятить погружению в чужую историю.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.