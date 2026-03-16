Фото, видео: Geert Vanden Wijngaert/ТАСС; 5-tv.ru

Дипломат отметил, что эта идеология, поразившая Украину, стала одной из первопричин СВО.

Европейские страны хотят сохранить нацистский режим на территории Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«Первопричина (украинского конфликта. — Прим. ред.) — это наличие нацистского режима в Киеве, а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить. <…> И этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность. На его территорию собираются завести какие-то стабилизационные силы. Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу Российской Федерации», — уточнил глава ведомства.

Он отметил, что режим, который сейчас установился в Незалежной — это тот режим, который запретил во всех сферах жизни русский язык и объявил вражду всему русскому.

Напомнил Лавров и слова главы киевкского режима Владимира Зеленского о людях, восставших против государственного переворота в 2014 году в Крыму и на Донбассе. И в 2021-м, и в 2026-м глава киевского режима называл жителей этих территории не иначе как «существами».

«И вот такого человека хотят сохранить во главе государства, которое по воле Запада превратилось в неонацистское образование? И то, что главными спонсорами являются Германия, прибалтийские страны, говорит о том, что нацизм-то очень сильно живуч в европейских мозгах и в европейских планах. Ну и Франция, конечно, предает заветы генерала де Голя (Шарль де Голь — военный, символ сопротивления Франции во время Второй мировой войны. — Прим. ред.)», — заметил глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что все вышеперечисленное — это серьезнейшая проблема, которая и не позволят России остановить спецоперацию прямо сейчас по линии соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров объяснил решения европейских политиков желанием придать нацизму приемлемый вид. Он подчеркнул, что дипломаты продолжат работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми, и чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись.

