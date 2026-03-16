«Убит горем»: память кого из ушедших звезд не почтили на «Оскаре»

На «Оскаре» не почтили память Брижит Бардо, Джеймса Ван Дер Бика и Эрика Дэйна

Некоторые актеры были удостоены отдельных упоминаний, а о других не сказали ни слова.

Ежегодная церемония «Оскар» традиционно включает в себя сегмент In Memoriam, посвященный деятелям киноиндустрии, ушедшим из жизни за последний год. Однако в этом году премия вызвала волну критики из-за громких имен, которые не были упомянуты в эфире. Об этом сообщает Mirror.

Кого почтили на сцене

Ведущим церемонии второй год подряд выступил комик Конан О’Брайен. В этом году сегмент In Memoriam был одним из самых продолжительных в истории из-за большого количества потерь в киноиндустрии.

Организаторы выделили отдельные блоки для Роба Райнера, Дайан Китон и Роберта Редфорда, чьи бывшие коллеги выступили с трогательными речами.

Актер Билли Кристал открыл сегмент данью уважения своему давнему другу Робу Райнеру, режиссеру фильмов «Когда Гарри встретил Салли» и «Принцесса-невеста». Он вместе с женой Мишель Сингер был найден убитым в своем особняке в декабре 2025 года.

Актриса Рэйчел МакАдамс почтила память обладательницы «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл» Дайан Китон и Кэтрин О’Хары, известной по роли мамы Кевина из фильма «Один дома».

Певица Барбра Стрейзанд выступила с речью об обладателе «Оскара» в номинации «лучший режиссер» за фильм «Обыкновенные люди» Роберте Редфорде. С ним артистка работала в фильме «Встреча двух сердец». На сцене она исполнила отрывок из культовой песни к этой картине.

Трое забытых

Несмотря на продолжительность сегмента, несколько знаковых фигур не были упомянуты, что вызвало бурное негодование в социальных сетях.

Кинокритики и зрители задались вопросом, почему организаторы проигнорировали следующие имена.

Премия не почтила память Брижит Бардо — иконы французского кино, звезды фильмов «И Бог создал женщину» и «Презрение». Она ушла из жизни 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года.

Ее отсутствие многие связывают со скандальной репутацией актрисы. На протяжении жизни Бардо неоднократно привлекалась к суду и штрафовалась за неоднозначные высказывания.

Также организаторы не упомянули Джеймса Ван Дер Бика — звезду культового сериала «Бухта Доусона». Он умер 11 февраля в возрасте 48 лет после борьбы с колоректальным раком третьей стадии.

Хотя его имя было включено в расширенную онлайн-версию In Memoriam на сайте Академии, в телеэфире места ему не нашлось.

На церемонии также проигнорировали Эрика Дэйна — актера, известного по ролям в сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», а также фильмам «Люди Икс: Последняя битва» и «Плохие парни до конца». Он умер 19 февраля в возрасте 53 лет от бокового амиотрофического склероза (БАС).

Зрители не скрывали разочарования в соцсетях.

«Почему Джеймс Ван Дер Бик и Эрик Дэйн не были включены в In Memoriam на Оскар?» — возмущался один из пользователей.

«Не включить Брижит Бардо в блок In Memoriam — это поразительный промах», — добавил другой.

Кто еще не попал в эфир

Помимо этих троих, из телевизионной версии вырезали имена Малкольма-Джамала Уорнера (звезда «Шоу Косби»), Роберта Каррадайна («Лиззи Макгуайр»), Бада Корта («Гарольд и Мод»), Джун Локхарт («Лэсси») и Дэвида Кейли, первого директора по контролю качества IMAX.

Сын последнего, Джефф Кейли, публично выразил разочарование

«Я невероятно разочарован и убит горем, что „Оскар“ и AMPAS решили не включать моего отца», — отметил наследник культурного деятеля.

Некоторые критики отмечают, что Ван Дер Бик и Дэйн были слишком ассоциированы с телевидением, что могло стать причиной их исключения из «кинематографической» подборки Академии.

Однако их значительный вклад в киноиндустрию и многочисленные роли в фильмах делают это объяснение спорным в глазах миллионов поклонников по всему миру.

