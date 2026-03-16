Безумец с ножницами: мужчина совершил серию кровавых нападений на прохожих

Одной из пострадавших стала пожилая женщина, которую пришлось госпитализировать.

В городе Чатем правоохранительные органы задержали мужчину, совершившего вооруженное нападение на пожилую женщину и еще одного прохожего. Об этом сообщает Mirror.

По данным полиции, инцидент произошел среди белого дня на одной из жилых улиц. По подозрению в совершении преступлений перед судом предстанет 25-летний Орландо Фостер. Ему вменяются нанесение тяжких телесных повреждений с преднамеренным умыслом, причинение фактического вреда здоровью, а также угрозы холодным оружием в общественном месте.

Тревожный вызов поступил в дежурную часть полиции Кента примерно в два часа дня. Свидетели сообщили, что неизвестный набросился на женщину преклонного возраста рядом с частным домом, используя в качестве оружия обычные ножницы.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшей, которой уже исполнилось 80 лет, первую помощь прямо на газоне. Позже пенсионерку экстренно госпитализировали в одну из лондонских клиник. Врачи диагностировали у нее колотые раны, однако отметили, что полученные травмы не представляют смертельной опасности и не приведут к необратимым изменениям в состоянии ее здоровья.

Сотрудники полиции сумели оперативно вычислить и задержать подозреваемого Фостера менее чем через полчаса после совершения нападения. Выяснилось, что до атаки на старушку он также успел избить другого мужчину.

В настоящее время молодой человек остается под стражей в ожидании слушаний. Правоохранители подчеркивают, что данные преступления носили изолированный характер и не связаны с терроризмом. Тем не менее, для успокоения местных жителей власти пообещали усилить патрулирование улиц в этом районе, пока продолжается детальное расследование всех обстоятельств случившегося.

