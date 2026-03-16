В России отмечают 12 лет со дня референдума в Крыму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Жители полуострова пожелали воссоединиться с Россией 12 лет назад.

Вся страна отмечает воссоединение Крыма с Россией. Ровно 12 лет назад состоялся референдум: абсолютное большинство жителей полуострова высказались «за».

На Западе так и не признали результатов волеизъявления крымчан, а вот некоторые представители иностранных СМИ, которые тогда работали на полуострове, не могли скрыть очевидного. Об этом говорили сегодня в пресс-центре «Известий» участники событий Крымской весны.

«Что самое удивительное в этом отношении, что западные прессы, когда говорилось, что там под дулами автоматов и так далее, потом сами провели этот опрос, и им говорят: да пожалуйста, приходите, смотрите. И они все заткнулись, понимаете, потому что понятно все. Они сами провели, у них получилось даже больше. Они не нашли тех, кто был против», — заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к стране.

За вхождение в состав России высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

