ФСБ задержала украинского агента в Крыму

Житель Феодосии работал как корректировщик для ВСУ.

Кадры задержания украинского агента в Крыму. 45-летний житель Феодосии выполнял для ВСУ роль корректировщика. По заданию вражеских спецслужб фотографировал критическую инфраструктуру, а также военную технику, которую использовали для прикрытия топливных терминалов, подстанций и других объектов. С помощью этих данных боевики наносили удары.

Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» Управления ФСБ России по Донецку уничтожили группу украинских диверсантов недалеко от Константиновки в ДНР. Соответствующее видео выполнения боевой задачи опубликовала пресс-служба ведомства.

В ходе операции сотрудники ФСБ совместно с военнослужащими 4-й бригады группировки войск «Юг» армии России выследили и ликвидировали две позиции вражеских операторов беспилотников, а также две диверсионно-разведывательные группы. Противники пытались устроить засады на путях следования российских войск.



