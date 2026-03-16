«Они нам должны»: Дональд Трамп пытается втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке

Союзники по НАТО, тем временем, активно открещиваются от участия в боевых действиях.

Чтобы воплотить свои планы в реальность, Штаты все настойчивее пытаются втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп фактически предъявил ультиматум союзникам по НАТО: немедленно помочь Америке обезопасить Ормузский пролив.

Вот только от воинственного настроя европейцев не осталось и следа. О том, как Старый свет избегает прямого вмешательства в конфликт, расскажет корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Идеальный политический шторм в небе над американской базой Эндрюс. В мрачном настроении о мрачных же перспективах Североатлантического альянса на борту президентского лайнера рассуждает Дональд Трамп. Или Европа присоединится к операции против Ирана, или пусть пеняет на себя.

«Я требую, чтобы эти страны вошли и защитили территорию. Потому что это то место, откуда они получают энергию Они должны были прийти, они должны были помочь нам защититься», — заявил президент США Дональд Трамп.

В интервью Financial Times Трамп заявил, что именно европейские страны должны обеспечить безопасность в Ормузском проливе. Припомнил Украину, на которую Штаты выложили миллиарды долларов.

«Нам не нужно было помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас. Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они вообще придут на помощь», — цитирует издание Трампа.

Европейцы в ступоре. Кто отмалчивается, рассчитывая как-нибудь пересидеть гнев большого американского брата, кто открещивается от ближневосточной войны.

«Станем ли мы в ближайшее время активными участниками этого конфликта? Нет. Правительство Германии занимает очень четкую позицию по этому вопросу. Министр обороны и канцлер ясно дали это понять. Мы не будем участвовать в этом конфликте», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Макрон, который еще недавно прохаживался по авианосцу «Шарль де Голль» у берегов Кипра, сейчас то бросается звонить иранскому президенту, то строчит в соцсети практически пацифистские декларации. Его собственное правительство сегодня соберется на кризисное совещание, чтобы хоть что-то решить по поводу поддержания боеспособности республики. Насколько все в реальности плохо, пишет французская пресса.

«Запасы ракет MICA слишком быстро истощились под палящим солнцем Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на широко разрекламированную экономику военного времени, запущенную более трех лет назад Эммануэлем Макроном. Этот конфликт вновь обнажает одну из самых очевидных уязвимостей французских вооруженных сил: запасы сложных боеприпасов по-прежнему ограничены», — пишет издание La Tribune.

Речь идет о ракетах для истребителей Mirage 2000 и Rafale, которые поражают высокоманевренные цели на малой и средней дистанции. Тех самых, что сейчас так нужны в небе над Арабскими Эмиратами — ведь у Парижа с ними оборонное соглашение. У британцев дела не лучше. По оценкам экспертов, случись масштабный вооруженный конфликт, Лондону хватит боеприпасов всего на пару дней.

«В условиях нынешнего международного кризиса военная слабость королевства проявилась в полной мере: страна с трудом справляется с ударами иранских беспилотников по британской базе на Кипре и не развертывает корабли для защиты бывшей британской колонии», — пишет Bloomberg.

Не удивительно, что англичане решили попридержать свой авианосец «Принц Уэльский», отправку которого в сторону Персидского залива откладывают уже не в первый раз. Ссылаясь то на проблемы с погрузкой, то на несговорчивых частных подрядчиков. А вот главу евродипломатии ситуация в Ормузском проливе не сильно беспокоит. У нее заела другая пластинка.

«Мы видим, что ослабление санкций США против российской нефти — опасный прецедент, потому что сейчас необходимо, чтобы у России было меньше средств для ведения войны, а не больше. И, конечно, закрытие Ормузского пролива также играет на пользу России», — заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Общий уровень компетентности брюссельских чиновников уже даже сложно обсуждать после того, как евродепутаты не смогли найти Иран на карте.

— Что вы со мной делаете? Вы меня пугаете. Подождите-ка, мне кажется, вот здесь, да?

— Нет, это Болгария. И она в Европе.

— Иран вот здесь.

— Нет, Иран — это не Турция.

Пока парализованная строгими окриками из Вашингтона Европа в очередной раз заседает по разблокировке одной из важнейших водных артерий в мире, искусственный интеллект вовсю генерирует тематические мемы. Трамп с картонкой в руках пытается найти попутчиков на скоростной трассе современной геополитики — вот только подбирать его никто не спешит.

