Лерчек начала терять зрение из-за рака желудка

Популярный блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, теряет зрение на один глаз из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Гагаринского суда Москвы.

Медики диагностировали у Лерчек рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. Осложнения затронули в том числе зрение. Также блогер не может самостоятельно передвигаться — у нее разрушаются позвонки. Теперь у блогера есть риск ослепнуть полностью на один глаз.

Из-за ухудшения состояния здоровья Чекалина не смогла присутствовать на заседании суда, где должны рассматривать ее уголовное дело о выводе денег за рубеж. Адвокаты запросили приостановить судебный процесс до выздоровления блогера и выпуситить ее из-под домашнего ареста.

Блогер находится в государственном онкологическом центре, где проходит лучевую терапию. На данный момент состояние Лерчек характеризуется критическим уровнем боли, достигающим 9–10 баллов по шкале интенсивности.

На частную клинику у семьи нет средств из-за ареста счетов.

Где дети

Дети Лерчек на данный момент проживают с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным, который уже сообщил им о диагнозе мамы.

У пары трое общих детей: двойняшки Алиса и Богдан (2016 года рождения) и сын Лев (2022 года рождения).

О новорожденном сыне Валерии заботятся его отец — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини — и бабушка Эльвира Феопентова.

Малыш появился на свет в конце февраля, роды были экстренными.

Драгоценное время упущено

Ранее, еще во время беременности и домашнего ареста, Лерчек просила разрешить ей полноценное медицинское обследование. Близкие уверены: драгоценное время для лечения было упущено.

Болезнь подтвердилась после родов, когда врачи отправили плаценту на гистологию.

