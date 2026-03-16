У исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой нашли опухоль

Серьезная помощь врачей требовалась певицы и раньше. Она сильно пострадала при пожаре в 2021 году.

У исполнительницы хита «Чашка кофию» певицы Марины Хлебниковой обнаружили доброкачественную опухоль. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным инсайдера, без должного лечения это новообразование может привести к серьезным последствиям для здоровья: деформации челюсти, нарушению симметрии лица, а также проблемам с зубами.

«Артистке предстоит серьезная операция», — отметил источник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар в квартире Марины Хлебниковой сильно сказался на состоянии ее здоровья. Инцидент произошел 18 ноября 2021 года. Вместе с певицей в квартире находились ее пожилые родители и дочь.

Близкие артистки не пострадали. А вот сама исполнительница получила множественные ожоги, около 20% тела, и отравление угарным газом. Ее вводили в искусственную кому и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Также знаменитость пережила пересадку кожи. В реанимационном отделении певица провела больше двух недель.

Но даже спустя более чем два года после происшествия у Хлебниковой была хромота.

Слухи о пластической операции на лице после полученных ожогов знаменитость опровергла.

