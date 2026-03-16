«Простившая всех» Долина подала иск об ущербе от аферы с квартирой

Долина подала иск на 176 млн рублей об ущербе от аферы с квартирой

В Балашихинский суд поступило заявление от представителя певицы.

Народная артистка России Лариса Долина потребовала через суд возместить имущественный вред на сумму 176 миллионов рублей, причиненный ей в результате мошенничества с квартирой. Об этом 5-tv.ru сообщили в Балашихинском городском суде.

Исковое заявление поступило от представителя эстрадной певицы. Ранее суд уже вынес приговор по уголовному делу о хищении у Долиной жилья и денег.

Согласно вступившему в силу приговору, непосредственными исполнителями преступления стали курьеры, которые принимали и обналичивали похищенные средства. Анжела Цырульникова получила семь лет и три месяца колонии общего режима, Дмитрий Леонтьев — семь лет колонии общего режима, Артур Каменецкий — семь лет строгого режима, Андрей Основа — четыре года колонии общего режима.

Всех четверых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. При этом за потерпевшей уже признали право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда.

