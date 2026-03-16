Возлюбленный Лерчек сообщил о начале лучевой терапии у блогера

Луис Сквиччиарини опубликовал фото из машины скорой помощи, где 33-летняя Валерия Чекалина едет на процедуру с мамой.

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини сообщил о начале лучевой терапии у его избранницы. Пост с фотографией появился в его соцсетях.

«Сегодня начинается лучевая терапия. После первой химии», — написал Сквиччиарини, выложив снимок из салона машины скорой помощи, где Лерчек была вместе с матерью.

О тяжелом заболевании 33-летней блогера стало известно в начале марта 2026 года. Диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, легких — врачи обнаружили вскоре после родов. 24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка, отцом которого является Луис Сквиччиарини.

После появления малыша на свет Чекалина попала в онкологическую реанимацию. Медиков насторожило состояние плаценты, отправленные на анализ образцы подтвердили страшный диагноз. Из-за метастазов у блогера оказались разрушены несколько позвонков, потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

При этом, несмотря на многомиллионные доходы, которые она ранее получала в соцсетях, сейчас Лерчек фактически осталась без средств из-за ареста счетов и значительных долговых обязательств. Как сообщалось ранее, бывшие супруги находятся под домашним арестом по делу о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей.

Ранее Артем Чекалин впервые высказался о болезни бывшей жены. По его словам, трое их общих детей — Алиса, Богдан и Лев — сейчас проживают с ним и знают о диагнозе мамы.

Сейчас Лерчек готовится проходить лечение в государственном онкологическом центре, так как средств на частную клинику у семьи нет. Родные и близкие делают все возможное для поддержки блогера в борьбе с тяжелым недугом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ