Армия Израиля заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана

Аэропорт, где находилось воздушное судно, ранее уже подвергался атакам со стороны Тель-Авива.

Во время ударов по аэропорту Мехрабад в Тегеране удалось уничтожить самолет верховного лидера Ирана. Об этом заявила пресс-служба израильской армии.

В ночь с 15 на 16 марта эта воздушная гавань была атакована Военно-воздушными силами Израиля. Точечный удар нанесли по борту правительства.

На нем летали погибший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица исламской республики.

Это не первая атака на аэропорт Мехрабад. Ранее целями для ударов были радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны и военно-транспортные самолеты.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока. А 9 марта избрали нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи — сына погибшего аятоллы.

Россия осудила действия Соединенных Шатов и Израиля и призвала к мирному урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране уничтожили последний в мире Boeing KC-747. Это был старейший самолет-заправщик. Он пострадал во время удара Израиля по аэропорту Мехрабад.

