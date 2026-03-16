Сезон электросамокатов в России: когда стартует и как изменятся правила

Затяжные холода в ряде регионов сдвинули начало проката.

В России начался постепенный запуск сезона проката электросамокатов. В большинстве регионов двухколесный транспорт появится на улицах в ближайшие недели, ориентировочно в конце марта — начале апреля.

Однако вместе с открытием сезона обостряются и давние проблемы: рост аварийности, хаотичная парковка и безнаказанность нарушителей. Рассказываем, что нужно знать перед началом катания.

Когда начнется сезон в разных регионах

В Москве сезон проката электросамокатов и велосипедов стартует в конце марта — начале апреля. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в беседе с «Интерфакс».

Традиционно сезон открывается во второй половине марта. Однако в этом году из-за затяжных холодов операторам потребовалось дополнительное время, чтобы подготовить подвижной состав к весенне-летнему сезону.

По информации от компаний, в ближайшие 10–15 дней это будет сделано. При этом в столичных сервисах кикшеринга уточнили, что запуск зависит от погоды. Необходимо, чтобы установилась стабильная плюсовая температура и сошел лед с тротуаров.

Во Владивостоке сезон откроется позже — предварительная дата назначена на 11 апреля. Как пояснили в управлении городской среды, сроки могут сдвинуться, если погода внесет коррективы.

«Для безопасного запуска критически важно, чтобы во Владивостоке установилась стабильная плюсовая температура, сухие дороги и хорошая видимость. Только при таких условиях использование самокатов не создаст угрозы для пешеходов и самих водителей», — подчеркнули в мэрии.

Главные риски: аварии и жертвы

С каждым годом электросамокаты становятся все популярнее, но вместе с тем растет и число дорожных происшествий с их участием. В Москве в прошлом сезоне самокаты арендовали более 71 миллиона раз, суммарно пять миллионов человек проехали 125 миллионов километров.

Однако массовое использование электротранспорта оборачивается и трагедиями.

Эксперты отмечают, что главная проблема — в правовом статусе самокатов. Формально они приравниваются к велосипедам, но способны развивать скорость до 50–60 километров в час, что создает серьезную угрозу для пешеходов.

«Электровелосипеды у нас вообще вне правового поля, непонятно, что это такое. Формально они относятся сейчас к велосипедам. И если велосипеду можно ехать по краю проезжей части и можно ехать по тротуару, то и электровелосипед будет ехать там же. Он будет ехать, где может — а что ему остается делать?» — отметил автоэксперт Максим Кадаков в беседе с «Регнум».

По его словам, из-за размытых правил получатся «серая зона». Камеры не могут фиксировать самокаты и выписывать штрафы.

Новые правила и ограничения

Власти пытаются бороться с хаосом на дорогах и тротуарах, вводя дополнительные ограничения и штрафы.

В Москве власти делают акцент на безопасности. В прошлом сезоне самокаты оснастили обязательными номерными знаками, а пользователей начали верифицировать через mos.ru.

Также в городе добавили 70 медленных зон на улицах с интенсивным пешеходным движением. Электросамокаты получили статус микромобильности.

Дептранс обновил требования к операторам. Теперь необходимо информировать пользователей о новых правилах дорожного движения, запрете езды на одном самокате вдвоем или в нетрезвом виде. В аренду можно предоставлять только самокаты, соответствующие ГОСТу.

Кроме того, в Москве заработал ситуационный центр, который следит за порядком на городских велопарковках, а операторы могут оперативно перемещать самокаты, оставленные в неположенном месте.

В Санкт-Петербурге с 1 августа 2024 года действует запрет на парковку арендованных электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Устройства нельзя оставлять на тротуарах и общественных пространствах — только на официальных точках парковки. Также в городе определены 36 зон, где полностью запрещено движение на арендованных СИМ, включая Невский проспект, Летний сад, Михайловский сад.

В Челябинской области утвердили поправки, устанавливающие административные штрафы как для пользователей электросамокатов, так и для операторов проката.

Под запрет попали парки, скверы, набережные и пляжи. Передвижение по таким зонам на СИМ теперь может обойтись гражданам в сумму от двух до пяти ысяч рублей. Аналогичный штраф предусмотрен за оставленный в запрещенном месте самокат.

Для операторов ввели санкции за размещение устройств в неположенных местах: должностным лицам грозит штраф от десяти до 50 тысяч рублей, юридическим — от 50 до 100 тысяч.

За несвоевременный вывоз брошенных самокатов предусмотрены взыскания от пяти до десяти тысяч для ответственных лиц и от десяти до 20 тысяч — для организаций. Нормы начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Во Владивостоке городские власти совместно с сервисами аренды актуализируют цифровую карту: списки медленных зон, где самокаты автоматически снижают скорость, а также локации, полностью запрещенные для движения.

В мэрии напомнили основные правила: одиночное катание, трезвость за рулем, спешивание на «зебре» и максимальная скорость 25 километров в час.

Начальник ГИБДД по Приморскому краю Сергей Сбродов выступил с радикальной инициативой — ввести водительские права на электросамокаты и ужесточить ответственность.

Позиция президента

Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД до 1 июня 2026 года подготовить предложения об ограничении движения средств индивидуальной мобильности.

Глава государства обратил внимание на проблемы, которые возникают из-за передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

Что делать пользователям

С наступлением сезона специалисты рекомендуют:

Соблюдать скоростной режим (не более 25 километров в час, а в медленных зонах — еще меньше);

Не кататься вдвоем на одном самокате;

Не управлять самокатом в состоянии опьянения;

Спешиваться на пешеходных переходах;

Оставлять самокаты только в разрешенных местах, не мешая проходу пешеходов.

