Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Мурманск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Пулково. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Техническую неисправность экипаж зафиксировал практически сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы, о чем пилоты незамедлительно доложили наземным службам Пулково.

По информации профильных авиационных ведомств, причиной инцидента стали неполадки, выявленные в процессе набора высоты. Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar24, тревожная ситуация развивалась в течение 40 минут после начала рейса.

Основной версией случившегося называют проблемы с механизацией крыла или шасси, в частности, Telegram-канал 112 уточнил, что у самолета не убралась или не зафиксировалась стойка шасси.

Воздушное судно, покинувшее воздушную гавань в 09:17 по московскому времени, не смогло продолжить путь по заданному маршруту. Пилотам пришлось увести борт в специальную зону ожидания, где лайнер кружил на высоте около полутора тысяч метров.

Это было необходимо для выработки излишков авиационного топлива, чтобы обеспечить максимально безопасное приземление и снизить нагрузку на конструкцию самолета при контакте с полосой. Наземные подразделения Пулково привели в состояние повышенной готовности для обеспечения штатного приема аварийного борта.

Представители пресс-службы авиаузла подтвердили готовность всех служб и пообещали оперативно информировать общественность о результатах посадки. В 10:29 самолет, на борту которого находились 88 человек, успешно коснулся земли. Северо-Западная транспортная прокуратура уже инициировала проверку по факту авиационного происшествия.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, а все обстоятельства технического сбоя будут тщательно изучены специалистами.

