Не выходил на улицу: бабушка семь лет удерживала внука среди мусора

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мальчик был найден в крайне истощенном состоянии.

В турецком городе Бурса сотрудники правоохранительных органов обнаружили мальчика, который на протяжении семи лет удерживался в заточении в полуразрушенном доме среди груд мусора. Об этом сообщает Haberler.

Восьмилетний ребенок, являющийся сыном гражданина Турции и гражданки Германии, был найден в крайне истощенном состоянии. По предварительным данным, мальчика ни разу не выпускали на улицу с годовалого возраста.

Полицейским удалось выйти на след мальчика благодаря кропотливой работе группы из шести экспертов. Они установили круглосуточное наблюдение за бабушкой ребенка.

Трагическая история началась в 2018 году, когда у пары, проживавшей в Германии, родился сын. Спустя год родители расстались.

Отец вместе с ребенком и бывшей супругой приехал в Турцию навестить родственников. Мужчина категорически отказался возвращаться в Европу и потребовал, чтобы мать оставила сына ему.

Вскоре после этого мальчик. исчез. Его мать неоднократно обращалась в прокуратуру и полицию. Она обвиняла бывшего сожителя и его мать в похищении.

Однако найти мальчика тогда не удалось, и женщина была вынуждена вернуться в Германию. Все это время родственники со стороны отца скрывали ребенка в четырех стенах. Они лишали его возможности посещать школу и контактировать с внешним миром.

Два года назад мужчина скончался от сердечного приступа. Однако поиски ребенка не прекратились. Главным объектом внимания следствия стала бабушка мальчика, которая игнорировала судебные заседания.

Суд обязал женщину еженедельно отмечаться в полицейском участке, что и позволило спецгруппе отследить ее маршрут.

Оперативники 10 марта заметили, как женщина, стараясь сохранять осторожность, вошла в ветхое здание. Внутри дома среди старой одежды и отходов был найден мальчик.

В настоящий момент мальчик передан под опеку государственных социальных служб для реабилитации. Бабушка ребенка и ее родственник арестованы по обвинению в незаконном лишении свободы.

Следственные действия в их отношении продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.