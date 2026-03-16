Продажи квартир для закрытия ипотеки в России выросли вдвое

Объем досрочно погашенных ипотечных займов за счет реализации заложенных квартир в России резко увеличился в конце 2025 года. Об этом сообщает «Известия».

По сведениям Центрального Банка, в четвертом квартале указанного периода таким методом были закрыты ссуды на сумму 425 миллионов рублей, что в два раза превышает показатели предыдущего года.

За весь 12-месячный цикл россияне направили на расчеты с банками через продажу жилой площади порядка 1,3 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация может свидетельствовать о серьезных финансовых затруднениях у заемщиков.

По словам управляющего по анализу рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, продажа квартиры по рыночной цене становится способом рассчитаться с долгом, когда обслуживать кредит больше невозможно.

Специалисты связывают этот тренд с выдачей рискованных кредитов в 2023 году, когда банки одобряли заявки клиентам с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. К концу 2025 года объем проблемной задолженности по стране достиг 205 миллиардов рублей.

Добровольная реализация квадратных метров часто становится единственным рациональным выходом для желающих сохранить кредитную историю и избежать судебных разбирательств.

Обычно это крайняя мера, спровоцированная падением доходов из-за потери работы, болезни или ухода в декретный отпуск.

Арбитражный управляющий Илья Усынин пояснил, что судебное взыскание является длительным и обременительным процессом, поэтому самостоятельная продажа выгоднее. Клиенты предпочитают действовать оперативно, чтобы не доводить ситуацию до начисления крупных штрафов и изъятия имущества через приставов. Это позволяет быстрее закрыть обязательства перед финансовыми организациями.

