Химиотерапия и миллионы за рубежом: суд решит судьбу блогера Лерчек

Заседание может сорваться из-за состояния обвиняемой.

Гагаринский районный суд Москвы рассмотрит вопрос о дальнейшем ходе процесса в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Судье Екатерине Кузьминой предстоит определить, возможно ли продолжение слушаний с учетом серьезного диагноза подсудимой — четвертой стадии рака желудка.

Судебное заседание назначили на 11:30 по московскому времени. При этом защита не исключила, что попросит перенести слушание, если медики не разрешат Чекалиной присутствовать в суде. В настоящее время она проходит курс химиотерапии, который, по данным адвоката Олега Бадма-Халгаева, может затянуться.

«Заседание суда под вопросом, все будет решаться непосредственно 16 марта, с учетом состояния здоровья моей подзащитной», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Лерчек и ее бывший супруг Артем Чекалин проходят по делу о незаконных валютных операциях. Следствие считает, что при продаже онлайн-курсов и фитнес-марафонов они использовали схему с иностранной компанией, направляя платежи на счета зарубежного банка.

При этом в органы валютного контроля предоставлялись документы с недостоверными сведениями о целях переводов. По версии правоохранителей, таким образом за пределы России было выведено около 251 млн рублей. В конце февраля Валерия, находящаяся под домашним арестом, родила сына.

