Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру

Поиски длятся уже около полугода.

В прокуратуру Красноярского края поступили сведения о возможном местонахождении тел супругов Усольцевых и их малолетней дочери, пропавших около полугода назад в районе Кутурчинского Белогорья. Об этом сообщило издание aif.ru.

Информацию следственным органам предоставил житель Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, который ранее был лично знаком с главой семейства Сергеем Усольцевым. Мужчина, имеющий медицинское образование, на протяжении нескольких месяцев самостоятельно изучал видеозаписи поисковых операций.

На одном из роликов, опубликованных МЧС, он обнаружил в расщелине скалы силуэт, напоминающий человека. Как утверждает Дегтярев, на кадрах высокого разрешения в районе скалы Мальвинка видна глубокая яма, в которой просматриваются черты лица.

Проанализировав изображение, медик пришел к выводу, что запечатленные повреждения носят прижизненный характер. Он также предположил, что на видео зафиксированы останки Ирины Усольцевой.

Указанная точка находится примерно в четырех километрах от места, где в сентябре обнаружили брошенный автомобиль путешественников.

Отмечается, что другие туристические группы, находившиеся на маршруте в день исчезновения, не слышали криков и не видели следов семьи. Это может косвенно подтверждать их уход на менее популярную тропу к скале Мальвинка.

Семья Усольцевых, включая пятилетнюю девочку перестала выходить на связь 28 сентября во время похода в лесистой местности Красноярского края.

Несмотря на масштабные поиски с привлечением спасателей и волонтеров, до текущего момента не удавалось найти ни брошенных вещей, ни следов их стоянки.

Видеозапись, на которой Дегтярев заметил пугающую деталь, сделана еще 10 октября. Однако в условиях сложного рельефа спасатели могли не заметить тела при прохождении маршрута.

Направленные в прокуратуру фотоматериалы и точные координаты теперь должны стать основанием для организации новой экспедиции для проверки версии Дегтярева.

