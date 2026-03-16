Пока тело не найдено, человек жив: как в Звенигороде ищут пропавшую школьницу

Фото: Лиза Алерт

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тела двух других подростков уже достали из реки.

Пока родные прощаются с погибшими в Москве-реке мальчиками, судьба 13-летней девочки остается неизвестной. Спасатели, волонтеры и сотни неравнодушных продолжают искать ее в воде и на береговой линии, отказываясь терять надежду.

О ходе поисков рассказали в материале 5-tv.ru.

Что произошло

Трагедия разыгралась вечером 7 марта в микрорайоне Восточный. Трое подростков — 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика — ушли гулять.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дети зашли в продуктовый магазин, купили шоколад, а затем направились в сторону Москвы-реки. После этого их телефоны отключились, а следы оборвались у кромки воды.

На берегу нашли шапку — родители одного из мальчиков опознали ее. На льду остались следы зацепов руками, что указывало: дети пытались выбраться.

Первым спасатели обнаружили тело одного из мальчиков 11 марта примерно в 800 метрах от места предполагаемого провала. Затем 13 марта нашли второго подростка — его унесло на семь километров вниз по течению.

Она бы не вышла на лед

Девочку, которую продолжают искать, знакомые описывают как полную противоположность безрассудному подростку.

«Гордость школы и семьи. В дневнике — одни пятерки, в характеристике — «примерное поведение», — рассказала aif.ru местная жительница.

Знакомые категорически отвергают версию, что девочка могла участвовать в опасных флешмобах или выходить на лед ради забавы.

«Она была душой компании, светлым и рассудительным человечком. Не верится, что она могла первой пойти на лед», — высказались знакомые семьи.

Почему ее до сих пор не нашли

Существует пугающая гипотеза, что, возможно, девочка провалилась первой, а мальчики бросились ей на помощь.

Если это так, сильное течение (до двух–трех метров в секунду) могло унести ее намного дальше — за десятки километров от Звенигорода, туда, где река петляет.

Спасатели рассматривают и другой вариант — тело может находиться в так называемой «ловушке»: под завалами коряг или под толстым слоем льда, который намерз вдоль берегов во время ледохода.

Зону поиска расширили до 20 километров вниз по течению и на полтора километра вверх. Водолазы совершили уже 126 погружений, обследовав 283 тысячи квадратных метров дна.

Около 25 километров русла проверили с помощью эхолотов и подводных камер. На акватории организованы 15 постов визуального наблюдения, задействованы беспилотники с тепловизорами, вертолеты, катера на воздушной подушке.

Однако погода играет против спасателей: ледоход превращает реку в месиво из воды и ледяных глыб. Это делает работу водолазов смертельно опасной, а видимость под водой сводит к нулю.

Версия надежды

В социальных сетях и среди волонтеров обсуждается сценарий, в который так хочется верить. По их версии, девочка, увидев гибель друзей, в состоянии аффекта могла убежать от реки. Спрятаться в близлежащем лесу, боясь вернуться домой и рассказать о случившемся.

Некоторые идут дальше, допуская криминальный след: рядом с лесом проходят оживленные трассы. Мог ли испуганный, дезориентированный ребенок стать легкой добычей?

В местных пабликах то и дело появляются сообщения жителей, которые уверяют, что видели девочку после 7 марта: то голосующей на дороге, то уходящей по шоссе вдаль. Каждое такое сообщение проверяется и отрабатывается поисковыми отрядами.

Местные жители рассказали корреспонденту aif.ru, что для убитой горем матери, которая не покидает штаб поисковиков на берегу, вера в чудо — единственное, что дает силы.

Пока тело не найдено, человек жив

Волонтеры поисковых отрядов напоминают главный принцип: отсутствие подтверждения гибели оставляет шанс на спасение. Сотни людей продолжают расклеивать ориентировки с портретом девочки, прочесывать лесополосы и всматриваться в речную гладь.

Спасатели не прекращают работу ни днем, ни ночью, надеясь, что вскоре смогут сообщить долгожданную новость о том, что ребенок найден живым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.