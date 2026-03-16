Назвала старым: Григорий Лепс прокомментировал слова матери Авроры Кибы

Артист также поделился деталями личной жизни после расставания.

Народный артист России Григорий Лепс спокойно отнесся к критическим замечаниям матери своей бывшей возлюбленной Авроры Кибы. Женщина назвала его старым на дне рождения дочери. Свою позицию музыкант озвучил во время посещения Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в беседе с Super.ru.

«Нет, так оно и есть. Чего обижаться-то?» — коротко ответил артист на вопрос журналистов о своей реакции на слова несостоявшейся тещи.

Помимо обсуждения возраста, Григорий Лепс поделился наблюдениями о личной жизни после расставания с 20-летней студенткой.

По словам исполнителя хита «Рюмка водки на столе», в последнее время он стал замечать дефицит привлекательных женщин в своем окружении. Музыкант выразил сожаление, отметив, что красавицы будто куда-то исчезли. Ему все реже встречаются те, на ком мог бы остановиться взгляд.

Сама Киба ранее решила прояснить ситуацию вокруг их неудавшегося романа. Она опровергла в слухи о том, что их отношения были лишь частью пиар-контракта.

Девушка пояснила, что между ними действительно были чувства. Однако построить прочный союз не удалось из-за серьезных расхождений в образе жизни и взглядах на семью.

