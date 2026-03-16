Перья и усы: чем удивили наряды звезд на «Оскаре»

Деми Мур пришла на «Оскар» в сшитом за заказ платье в перьях

Фото, видео: Reuters/Richard Harbaugh; 5-tv.ru

Леонардо Ди Каприо неожиданно сменил имидж.

Все звезды Голливуда собрались сегодня на красной дорожке главной кинопремии — «Оскар». Церемония неожиданно прошла в торговом центре. Где еще до начала церемонии было на что посмотреть.

Деми Мур пришла в сшитом на заказ платье Gucci изумрудного цвета, в пол, и украшенное перьями. Наряд напоминает последние коллекции Schiaparelli. Леонардо Ди Каприо выбрал классический черный смокинг. Однако большее внимание привлекли его усы. Но столь неожиданная смена имиджа не помогла актеру заполучить премию.

А вот фильм «Битва за битвой», в котором снимался Ди Каприо, выиграл сразу шесть наград, в том числе главную. Еще одним фаворитом стала картина «Грешники». Впервые в истории «Оскар» за операторскую работу получила женщина. За статуэтки боролась и короткометражка российского режиссера Константина Бронзита «Три сестры», но она уступила канадской картине.

Одним из ярких событий кинопремии стала ничья в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм». Награду разделили сразу два фильма — «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной». Это третий подобный случай на «Оскаре».

