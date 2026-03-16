Защищать Россию: как доброволец из Франции решил пойти на СВО

Верит в победу и собирается жениться на русской девушке сразу после окончания СВО доброволец из Франции. Родольф Коттье переехал в Петербург восемь лет назад. И к началу боевых действий у него уже было много друзей в нашей стране, за которых переживал. Наперекор всему он тоже решил пойти на фронт. О французе с русской душой — корреспондент «Известий» Трофим Таюрский.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия — старейшее соединение Воздушно-десантных войск России. В годы Великой Отечественной войны они прошли от Одессы до Берлина. И именно здесь когда-то командовал сам «десантник № 1» — легендарный Василий Маргелов.

Родольф Коттье переехал в Россию из Франции в 2018 году. Сначала проходил языковую подготовку, затем получал высшее образование. За восемь лет жизни в Санкт-Петербурге иностранец успел посетить множество достопримечательностей и изучить русскую культуру.

«Первый раз в России я был в 2006 году, это было как в сказке. И, может быть, это русская душа, которая была внутри меня», — рассказывает военнослужащий Родольф Коттье.

За плечами Родольфа — более 20 лет службы и звание капитана, сначала был радистом, затем десантником. Два года назад зарубежный гость уже стал своим — получил российское гражданство. И следующий шаг — исполнить свой гражданский долг, встав на защиту государства, — считает абсолютно логичным и единственно верным.

«Я решил служить, потому что я знал, что западные страны хотят разбить Россию и сделать так, что в России будет несколько стран. И я абсолютно против. Вот поэтому я решил служить и защищать Россию», — объясняет Родольф Коттье.

— Когда вступали в ряды, переживали, что вы потеряете свое звание, которое у вас было во Франции?

— По-моему, есть звание, но что важно — это не звание, а что вы сделаете. Лучше быть рядовым и сделать все для страны, чем быть офицером и ничего не сделать.

О целях стран НАТО и об их политическом настрое Родольф знает из первых уст. К тому же свои позиции Франция не скрывает и активно поддерживает ВСУ — обеспечивает оружием и боевой техникой. И именно поэтому, не разделяя их взгляды, Коттье готовится защищать сторону России — отправится на линию боевого соприкосновения. Там, как он сам считает, сейчас будет максимально полезен.

«Здесь я как контрактник, и цель другая, чтобы служить на СВО», — говорит он.

Совсем недавно Родольф проходил боевую подготовку в Луганске. В полевых условиях, вместе с боевыми товарищами, он с нуля осваивал российское военное дело — оттачивал навыки, необходимые для службы на передовой.

Втянуться в армейский ритм помогла и хорошая спортивная подготовка.

— Сколько раз вы прыгали с парашютом?

— Не помню, но это между 370 и 380 раз. 80 раз с куполом и почти 300 раз с крыльями.

Родольф знает, что в бою ни сомнений, ни вопросов к нему у товарищей не возникнет — он настоящий патриот. А в перерывах между подготовкой уже строит планы на будущее.

«После СВО я желаю вернуться в Санкт-Петербург или в Ленинградскую область, купить квартиру или дом и найти девушку», — поделился Коттье.

На мечты о доме и семье времени еще немного есть, но уже совсем скоро все его внимание будет приковано к выполнению боевых задач.

«Я сейчас в Пскове. И скоро я вернусь на СВО, чтобы защищать наш мир, нашу страну, и я скучаю по команде», — сказал Родольф.

