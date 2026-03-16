«Окна — как маяк»: москвичи начали скупать в Воркуте квартиры по цене смартфона
KP.RU: москвичи скупают в Воркуте квартиры по цене смартфона
Фото: Александр Манзюк/ТАСС
Однако эксперты предостерегли от приобретения дешевого жилья.
Вопреки устойчивому тренду на переезд в теплые края, российский Север неожиданно стал точкой притяжения для жителей мегаполисов. Пока одни бегут от полярной ночи к солнцу, другие — программисты, удаленщики и семьи с детьми — целенаправленно переезжают в Воркуту из Москвы, Петербурга и других крупных городов. Корреспондент KP.RU выяснил, почему город, десятилетиями терявший население, вдруг обрел второе дыхание.
Квартира за 370 тысяч — реальность
У заполярного города главный козырь, перевешивающий ужасы 30-градусных морозов, — доступное жилье.
Местные власти подтвердили: в прошлом году отток населения впервые сравнялся с притоком. Среди новоселов, с которыми пообщался журналист, есть бывшая предпринимательница из Петербурга, учитель из Кирова и москвич Алексей Левински.
Именно история москвича объяснила феномен. Он купил четырехкомнатную квартиру в Воркуте всего за 370 тысяч рублей.
«Но вы представляете, как в Воркуте хорошо! Не как у вас, на юге. У вас хочется гулять, а здесь идешь через пургу на свет своего окна, как на маяк. Там дом, моя крепость, там тепло, уютно. И все московские блага рядом. Такси, театр, маркетплейсы. Тем более квартира за такую цену», — поделился наблюдениями Алексей.
В популярных сервисах по поиску жилья цены на однушки в Воркуте действительно стартуют от 100–200 тысяч рублей. Правда, за эти деньги можно рассчитывать на квартиру без ремонта.
За 250–300 тысяч рублей можно найти уже приличную жилплощадь с мебелью, а за 450–500 тысяч — двухкомнатные варианты с евроремонтом.
Кто покупает и зачем
Ученые Пермского Политеха ранее уже выяснили, что за последние три года число сделок с молодыми покупателями в северных городах выросло на 30–50%. Своими данными они поделились с Газета.ру.
Основные покупатели — так называемые «цифровые кочевники» в возрасте от 18 до 35 лет, для которых возможность удаленной работы делает географию проживания неважной.
Покупают жилье и для сдачи в аренду. По словам главы агентства «Воркутинская недвижимость» Яны Заянчкаускайте, самые дешевые объекты (200–250 тыс. рублей) пользуются спросом либо у разведенных пар, либо у горожан, которые покупают их для сдачи в аренду.
Снять квартиру в городе можно в среднем за 10–12 тысяч рублей в месяц. Арендаторы — вахтовики, шахтеры и редкие туристы-блогеры.
Подводные камни
Мэр Воркуты Игорь Гурьев подтвердил, что город проходит стадию «сжатия» — сокращения населения и территории, но имеет план развития до 2035 года с финансированием около 330 миллиардов рублей.
Тех, кто рассматривает переезд ради дешевого жилья, власти призвали к осторожности. Дешевизна иногда обусловлена состоянием конкретного дома или спецификой района.
Потенциальных покупателей поджидает несколько ловушек:
- Климат: восемь месяцев зимы, полярная ночь, ветра — серьезное испытание для психики;
- Высокая «коммуналка»: на оплату трехкомнатной квартиры может уходить до 15 тысяч рублей в месяц;
- Низкая ликвидность: продать квартиру быстро и по рыночной цене сложно, при срочной продаже можно потерять до 30–50% стоимости;
- Проблемы с работой: шахты постепенно закрываются, рабочих мест становится меньше.
Местные жители к новому тренду относятся скептически.
