Добровольно? Кому в 2026 году придется проходить техосмотр

Юрист Марчукова: в 2026 году легковые автомобили могут не проходить техосмотр

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

За поездки без специальных документа водителям грозит штраф.

В 2026 году обязательный техосмотр должны проходить только владельцы коммерческих автомобилей, спецтранспорта и машин, в конструкцию которых вносили изменения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Анну Марчукову.

По ее словам, для большинства собственников обычных легковых машин категории «В» процедура остается сугубо добровольной.

Однако законодательство предусматривает исключения. Частный автомобиль придется предоставить для осмотра специалистам, если происходят постановка транспортного средства на учет или смена его владельца.

Юрист отметила, что ежегодный визит на станцию ТО необходим для грузовиков старше десяти лет, эвакуаторов и сельскохозяйственной техники.

Аналогичные требования предъявляются к автомобилям со специальными сигналами, включая кареты скорой помощи.

Наиболее строгий график установлен для транспорта, перевозящего опасные грузы. Им диагностическая карта требуется каждые шесть месяцев.

Марчукова предупредила, что за поездки без документа водителям коммерческого сектора грозит штраф в две тысячи рублей. При этом, его могут выписывать повторно каждый день до устранения нарушения.

Процесс технического осмотра в текущем году проходит под жестким контролем с обязательной фотофиксацией транспортного средства до и после завершения всех работ. Все полученные сведения оперативно передаются в единую информационную систему ЕАИСТО.

Юрист также подчеркнула, что в России планируется усиление мер против выдачи фиктивных документов. С 1 сентября МВД сможет блокировать доступ к системе тем операторам, которые дважды за год попадутся с нарушениями. При этом у компаний останется право подать апелляцию на решение ведомства в течение 20 дней.

