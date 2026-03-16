Обогнал Тома Круза: кто стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В первой десятке всего две женщины.

Актер Адам Сэндлер обошел Тома Круза и Марка Уолберга, заработав 48 миллионов долларов за последний финансовый год. Успех 59-летнего комика обеспечило многолетнее сотрудничество с Netflix. Рейтинг опубликовало издание Forbes.

Кто и сколько заработал

Согласно опубликованному рейтингу Forbes, первая десятка самых высокооплачиваемых актеров выглядит так:

Адам Сэндлер — 48 миллионов долларов

Том Круз — 46 миллионов долларов (благодаря восьмой части «Миссия невыполнима: Финальная расплата», собравшей почти 600 миллионов долларов в прокате)

Марк Уолберг — 44 миллиона долларов (проекты для Apple TV и Prime Video)

Скарлетт Йоханссон — 43 миллиона долларов

Брэд Питт — 41 миллион долларов

Дензел Вашингтон — 38 миллионов долларов

Джек Блэк — 28 миллионов долларов

Джейсон Момоа — 28 миллионов долларов

Дэниел Крейг — 27 миллионов долларов

Милли Бобби Браун — 26 миллионов долларов

Звезда сериала «Очень странные дела» стала самой молодой участницей рейтинга Forbes за всю историю. Ей не так давно исполнилось всего лишь 22 года.

За счет чего Сэндлер заработал состояние

Главный источник дохода комика — эксклюзивный контракт с сервисом Netflix. Условия действуют с 2014 года. Для стримингового гиганта Сэндлер создает фильмы и стендап-шоу.

В 2025 году он спродюсировал и сыграл главную роль в долгожданном сиквеле «Счастливчик Гилмор 2».

Кроме того, актер получил крупный гонорар за участие в фильме Netflix «Джей Келли» вместе с Джорджем Клуни. Эта роль принесла ему номинацию на «Золотой глобус» как лучшему актеру второго плана.

Общая картина

Суммарный доход двадцати самых богатых актеров Голливуда в 2025 году составил около 590 миллионов долларов. Это на 20% меньше, чем годом ранее, когда лидером рейтинга был Дуэйн Джонсон с 88 миллионами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.