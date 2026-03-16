На подлете к посольству США: в центре Багдада сбили беспилотник

На подлете к посольству США в Багдаде сбили беспилотник
Это диппредставительство Штатов в Ираке ранее уже подвергалось атаке дронов.
На подлете к посольству США в Багдаде сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.
По данным СМИ, дрон перехватили в центре города недалеко от диппредставительства Соединенных Штатов.
В районе, где расположено посольство США, включили сигнал воздушной тревоги.
Консульство Штатов в Багдаде уже атаковал Иран 14 марта. Тогда из-за удара по территории дипмиссии вспыхнул пожар.
Целью атак, по информации служб безопасности Ирака, является система противовоздушной обороны, находящаяся на земле, принадлежащей консульству.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока.
Россия осудила действия Соединенных Шатов и Израиля и призвала к мирному урегулированию конфликта.
