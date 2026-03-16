«Все смешалось в доме…»: звезды на красной дорожке национальной премии «Виктория»

Ох, когда ты крут — с тобой хотят все! И это именно про главную музыкальную награду в стране, премию «Виктория». Ведь были же времена, когда в честь такого события раут был священным, а вышедшая на красный ковер звезда уже становилась символом отечественного музыкального искусства. Сегодня же «легендарным» приходилось делить ковровый выход с «красивыми». Публика с радостью встречала и тех, и тех. И только один из отцов «Виктории» Михаил Гуцериев с грустью вздохнул:

«Сейчас любовь стала доступной. Не допускайте же такой быстрой любви и будут ценить. Музыка — это любовь!»

Звездные гости премии чувствовали себя на рауте, как дома. Сначала, безусловно, приходилось пройти яркий ковер и толпы журналистов, потом полагался званый ужин-отдых в знаменитой большой гримерной Live Арены, после выход на сцену и еще один ковер, куда пройти можно только с золотой статуэткой в руках. Ну, или почти — под руку с ее обладателем тоже уже вход не воспрещен, как мы поняли. Теперь вы понимаете, почему даже поездка на Мальдивы, и сумочка модного западного бренда так не возбуждают душу «светского охотника», как присутствие на этом музыкальном празднике.

С одной стороны, теплится надежда, что есть еще те, кто шел туда за победой, а с другой — «Виктория» уже сама по себе так хороша, что пора перестать осуждать всех тех, кто появился на премии просто за красивые глаза и костюмы. Согласны?

