Пропавших мать и двоих детей нашли закопанными в лесу
Local: пропавших мать и двоих детей нашли закопанными в лесу в Алабаме
Опознать погибших получилось по цепочкам.
В лесу в американском штате Алабама обнаружили останки пропавшей женщины и двух ее детей. Об этом сообщило издание Local.
Погибшими оказались 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и двухлетний мальчик.
Семья числилась пропавшей без вести еще с конца января. Однако страшная правда открылась только сейчас.
Тела жертв завернули в пластик и тайно захоронили на пустыре. Личности погибших удалось подтвердить благодаря ювелирным украшениям с именами матери и ее маленького сына, найденным на месте преступления.
По предварительным данным следствия, преступник применил холодное оружие с острым лезвием.
Подозреваемым по делу проходит 31-летний мужчина, которого сотрудники правоохранительных органов задержали еще в феврале. Изначально ему вменяли только похищение людей, но после обнаружения тел список обвинений значительно расширился.
Теперь ему инкриминируют убийство нескольких лиц, совершенное в ходе похищения и незаконного проникновения в жилище, а также надругательство над трупами.
