Депутаты Европарламента не нашли Иран на карте мира: это привело к скандалу

В ЕП вспыхнул скандал из-за того, что депутаты не смогли найти Иран на карте

Фото: GUILLAUME HORCAJUELO/ТАСС

Видеозапись с ошибочными ответами была сделана в начале марта.

Депутаты Европарламента не справились с заданием найти Иран на карте. Это вызвало бурную реакцию общественности и скандал, сообщает французское издание Le Parisien.

Видеозапись с ошибочными ответами депутатов была сделана в начале марта, но внимание привлекла только на выходных. Сотни пользователей возмутились, а в Европарламенте разразился скандал.

По словам Манон Обри из левой партии «Непокорившаяся Франция», эти ошибки были бы забавными, если бы Европарламент не обсуждал войну между США и Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей. Кроме того, в рамках американо-израильской кампании было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

В ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива Тегеран объявил о старте ответной операции. Иран нанес удары не только по израильской территории, но по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Так в конфликт оказались втянуты многие государства. Боевые действия продолжаются уже больше двух недель.

