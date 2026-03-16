Неожиданные награждения и новые рекорды: как прошла премия «Оскар-2026» и кто стал победителем

В Лос‑Анджелесе состоялась 98‑я церемония вручения премии «Оскар» — событие, которое по традиции собирает лучших из мира кино и дарит зрителям незабываемые эмоции. В 2026 году церемония запомнилась не только яркими нарядами звезд на красной дорожке, но и неожиданными результатами, рекордами и историческими моментами. Сайт 5-tv.ru рассказывает, кто и за что получил заветные статуэтки.

Яркие события «Оскара-2026»

Церемония запомнилась несколькими историческими моментами и неожиданными решениями. Одним из самых ярких событий стала ничья в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм». Награду разделили сразу два фильма:

«Певцы» (режиссеры Сэм А. Дэвис и Джек Пиатт);

«Два человека обмениваются слюной» (режиссеры Александр Сингх и Натали Мустеата).

Это третья подобная ситуация в истории «Оскара». Ранее ничьи случались в 1995 году («Эта замечательная жизнь Франца Кафки» и «Тревор») и в 2013 году («007: Координаты „Скайфолл“» и «Цель номер один» в номинации «Лучший звук»).

Еще одним значимым событием стала победа оператора Отем Дюральд Аркапоу за работу над фильмом «Грешники». Она стала первой женщиной в истории премии, получившей награду за лучшую операторскую работу.

Первый «Оскар» в 2026 году забрала Эми Мэдиган за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Орудия». Она вошла в историю как актриса с самым длительным периодом между первой номинацией и первой победой на «Оскаре». Статуэтки ей пришлось ждать аж 40 лет!

Особое внимание

В этом году на «Оскаре» особое внимание уделяют безопасности артистов. На фоне эскалации на Ближнем Востоке американские спецслужбы не исключили возможность провокации или теракта. Охрану на мероприятии усилили в несколько раз. Вокруг здания дежурят почти тысяча полицейских, снайперов, кинологов и спецназа.

Главные претенденты и фавориты

До церемонии среди фаворитов называли три фильма:

«Грешники» Райана Куглера. Картина получила рекордные 16 номинаций, включая «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий». В числе номинантов на главную роль был Майкл Б. Джордан, сыгравший братьев-близнецов.

«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Фильм считался одним из главных конкурентов «Грешников». В нем снялись Леонардо ДиКаприо, Бенисио дель Торо и Тейяна Тейлор. Андерсон ранее многократно номинировался как режиссер и сценарист, но впервые получил «Оскар».

«Марти Великолепный» Джоша Сэфди. Фильм стал прорывом для Тимоти Шаламе, который получил номинацию на лучшую мужскую роль. Однако скандальные высказывания актера о театре и балете снизили его шансы на победу.

В категории «Лучший международный фильм» лидировала норвежская картина «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.

Главные фавориты вечера

Фильм «Битва за битвой» стал главным триумфатором вечера, получив шесть статуэток, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший кастинг.

«Грешники» получили четыре «Оскара», среди которых лучший оригинальный сценарий, лучшая мужская роль, лучшая музыка и лучшая операторская работа.

«Франкенштейн» выиграл в трех номинациях, связанных с визуальным оформлением (костюмы, грим и работа художника-постановщика).

Полный список победителей премии «Оскар-2026»

Лучшая женская роль второго плана — «Орудия», Эми Мэдиган

Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов», Мэгги Кэнг, Крис Аппелханс и Мишель Л. М. Вонг

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Девушка, которая плакала жемчугом», Крис Лавис и Мацек Щербовски

Лучшие костюмы — «Франкенштейн», Кейт Хоули

Лучший макияж и прически — «Франкенштейн», Майк Хилл, Джордан Сэмюел и Клиона Фьюри

Лучший кастинг — Битва за битвой», Кассандра Кулукундис

Лучший короткометражный игровой фильм — «Певцы», Джек Пиатт и Сэм Э. Дэвис, и «Два человека обмениваются слюной»,

Александр Сингх и Натали Мустеата

Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон

Лучший оригинальный сценарий — «Грешники», Райан Куглер

Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн», Тамара Деверелл и Шэйн Вие

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел», Джо Леттери, Ричард Банехем, Эрик Сэйндон

Лучший короткометражный документальный фильм — «Все пустые комнаты», Джошуа Сэфтел и Коналл Джонс

Лучший документальный фильм — «Мистер Никто против Путина», Павел Таланкин, Дэвид Боренстайн, Хелле Фабер, Алжбета Караскова

Лучшая музыка — «Грешники», Людвиг Горанссон

Лучший звук — «Формула-1», Гарет Джон, Ал Нелсон, Гвендолин Йейтс Уиттл, Гэри А. Риццо, Хуан Пералта

Лучший монтаж — «Битва за битвой», Энди Юргенсон

Лучшая операторская работа — «Грешники», Отем Дуралд Аркапау

Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность», Йоаким Триер

Лучшая песня — «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов», EJAE, Марк Сонненблик, Йонг Гю Квак, Ю Хан Ли, Хи Донк Нам, Джонг Хун Сео и Тедди Парк

Лучший режиссер — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон

Лучшая мужская роль — «Грешники», Майкл. Б. Джордан

Лучшая женская роль — «Хэмнет», Джесси Бакли

Лучший фильм — «Битва за битвой», Адам Сомнер, Сара Мерфи и Пол Томас Андерсон

