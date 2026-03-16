«Спецзадание»: мошенники заставили футболиста убить москвичку на глазах дочери

Если раньше аферисты звонили людям напрямую, выманивали данные карт или действовали по схеме с «безопасным» счетом, то теперь использовали в схеме сразу двух жертв.

Стали известны жуткие детали громкого убийства в Москве. 16-летняя девочка стала свидетельницей расправы над собственной матерью.

И за этим, как выяснилось, стоят телефонные мошенники, которые зачастую действуют по наводкам с территории Украины, превращая обычных людей в марионеток. Корреспондент «Известий» Александр Орлов восстановил хронологию событий.

Молодого человека, которого выводят в наручниках, обвиняют в тяжком преступлении. Именно он, по данным следствия, убил 48-летнюю москвичку прямо в ее квартире. Хронологию этих событий теперь пытаются восстановить по минутам.

В квартиру подозреваемого пустила 16-летняя дочь погибшей. Подростку позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и потребовали открыть дверь их человеку якобы для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Когда преступник уже был в доме, девочке позвонила мать. Школьницу в итоге заставили выйти навстречу женщине и отвлечь. Задание она выполнила, но рассказала матери о неком мужчине, который проводит обыск в доме.

Поняв, что это, скорее всего мошенник, женщина побежала в квартиру вместе с дочерью. Там преступник напал на нее с ножом и нанес несколько ранений. Все это произошло на глазах у школьницы.

По словам соседей, крики о помощи никто не слышал. Единственное, что насторожило местных жителей поздним вечером, очень громкий шум, похожий на ремонтные работы.

«Я говорю: „Там что, дрова колют?“ Вот такой звук, будто на полу дрова колют. Думаю, ну что могут делать? Мы поняли, что ремонт», — поделился житель дома.

Инструментами преступник взламывал сейф. Взял из него деньги, две тысячи долларов США, и драгоценности, а после выкинул в окно, где пакет подобрал уже другой человек.

По нашим данным, предполагаемый убийца — 20-летний Даниил Секач. Футболист молодежного клуба Екатеринбурга. Вот его анкета — на официальном сайте команды «Урал-2». О поездке в Москву знал тренер. Предлогом стали долги по учебе.

«Я говорю, давай, все, хорошо, в понедельник мы тебя ждем обратно. Абсолютно спокойно разговаривал. Абсолютно без нервов. Он сам максимально спокойный человек. Это вообще сложно представить. Вообще шок какой-то сейчас», — поделился главный тренер клуба Евгений Аверьянов.

Уже следователям Секач рассказал реальную причину поездки. Был на «спецзадании». В этом его убедили по телефону липовые сотрудники силовых структур. Судя по всему те же, что звонили 16-летней дочери погибшей. В разговоре со спортсменом звонившие повторяли одни и те же слова — «наблюдение» и «оперативное внедрение», укрепляя веру в происходящее. Говорили действовать скрытно. Скорее всего, поэтому о его поездке из близких никто не знал.

Все те же кураторы заставили спортсмена почти сутки держать девочку в квартире, рядом с телом покойной матери. А позже разрешили отпустить ребенка и скрыться самому. Лишь когда на футболиста надели наручники, понял, что совершил.

«Да, признаю в полном объеме и раскаиваюсь», — заявил он.

Скорее всего, это одна из самых сложных схем киберпреступников. Раньше они звонили жертвам напрямую и всячески выманивали данные карты, потом придумали уловку с безопасным счетом и последующей передачей денег курьерам.

И вот новый уровень. Злоумышленники вцепились сразу в двух жертв. У первой узнали где хранятся средства, а вторую направили забрать их под видом оперативных мероприятий.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. По статье «Убийство» ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

