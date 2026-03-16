Казахстан голосует по новой Конституции: явка на референдуме превысила 73%

Фото, видео: © РИА Новости/Санат Имангалиев

Главный акцент в проекте обновленного главного документа республики — на правах граждан, дополнительных процедурах защиты, закреплении принципов научного и технологического развития государства.

В Казахстане завершилось голосование по новой Конституции. Явка превысила 75%, референдум признан состоявшимся. В бюллетенях был всего один вопрос и два варианта ответа: поддерживают жители изменения, или нет? А они весомые! Переписать главный документ государства придется почти полностью.

Что может измениться в политическом устройстве Казахстана, и как это повлияет на отношения с Россией, выяснил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Казахстан выбирал не просто обновленную Конституцию. Фактически — новую. Поправки затронули больше 80% текста главного закона страны.

«Голосовал, чтобы рабочий класс, крестьянство, пенсионеров не обижали. Вообще, кто своими руками делает все это. Мне 77 лет уже, поэтому я и в СССР жил, и родился здесь. Это мой долг», — рассказал один из голосовавших.

По сути, проект новой Конституции Казахстана — стратегический ориентир.

«Там действительно очень много моментов, которых не было в старой Конституции, как раз касательно креативной индустрии. У нас, ну вот наш бренд, мы представляем национальную одежду. У нас такой небольшой корнер на ВДНХ в павильоне Казахстан, поэтому мы получили „Честный знак“ и официально, в общем, работаем на территории Российской Федерации», — поделилась дизайнер одежды Жанна Маликова.

Экономика республики тесно переплетена с российской. Вот данные по товарообороту стран за прошлый год. Больше 27 миллиардов долларов. Рекордный экспорт из России за последние годы. Страны поставляют друг другу машины, оборудование, химикаты, минералы. Среди масштабных проектов: строительство «Росатомом» первой казахстанской АЭС.

«Это действительно значительно повлияет на то, как сейчас Казахстан взаимодействует со своими соседями, со своими стратегическими партнерами, включая Россию, Китай и другие страны. Поэтому именно здесь, в этом направлении, думаю, в ближайшие годы стоит ожидать значительного сотрудничества», — отметил политолог, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев.

Одни наши компании только строят здесь заводы, другие работают уже давно. Как эта площадка крупнейшего российского производителя полимерных труб в специальной экономической зоне Астаны.

«Мощность завода составляет 50 тысяч тонн. Наша продукция в основном продается в самой республике. Помимо этого мы экспортируем ее в близлежащие республики — это Киргизия и Узбекистан», — сообщил директор торгового дома завода «Арыстан» Вячеслав Шняде.

Москва и Астана сотрудничают по разным направлениям. Здесь работают филиалы восемь российских ведущих вузов. Местные выпускники приезжают получать образование в Россию.

«В Казахстане, конечно, интерес очень большой, потому что, во-первых, это единая языковая среда. Это близко, это огромная граница общая», — отметила руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова.

Символ Астаны и место притяжения туристов — монумент Байтерек. Говорят, именно так, как выглядит этот монумент, древние кочевники представляли устройство мироздания. Он символизирует дерево жизни. Объединяет три мира — подземный, земной и небесный. Отсюда, со стометровой высоты, вся Астана как на ладони. В эту сторону видно министерства, правительство, резиденцию президента и две палаты парламента.

Самый большой блок изменений в проекте новой Конституции Казахстана касается политических институтов: переход к однопалатному парламенту — Курултаю. Также планируют вернуть должность вице-президента. За прозрачностью и чистотой референдума следили больше 350 международных наблюдателей, в том числе и из России.

«Люди понимают, что принятие основного закона любого государства — это будущее. И то, что мы видели сегодня, идут с детьми на участки, это тоже показательно», — заявил международный наблюдатель, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Курс на сотрудничество с заинтересованными государствами — эту статью в проекте новой Конституции Казахстана оставили практически без изменений. И президент России Владимир Путин, и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечали, что отношения наших стран — не просто партнерские, а дружеские. Много общего: и история, и культура, и ценности. Это остается неизменным.

