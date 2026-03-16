МРОТ, больничные и пособия: пять изменений на рынке труда в 2026 году

Работодатели будь обязаны платить сотрудникам, работающим на полной ставке, не меньше 27 093 рублей.

В 2026 году в России вступили в силу важные изменения для работников и работодателей. Среди них — повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), новые правила выдачи больничных, поддержка самозанятых, индексация пособий по безработице и поправки в Трудовой кодекс. Об этом 16 марта сообщила доцент кафедры государственно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева агентству «Прайм».

Первое изменение касается МРОТ. С 1 января 2026 года его размер установлен на уровне 27 093 рублей в месяц. Работодатели обязаны платить сотрудникам, работающим на полной ставке, не меньше этой суммы. МРОТ также влияет на расчет социальных выплат, включая больничные и декретные пособия. Прожиточный минимум также был увеличен, что отразилось на социальных выплатах.

Второе нововведение связано с больничными. Министерство здравоохранения предложило новые правила для людей, часто берущих больничные. Если за полгода было четыре и более больничных, следующий больничный выдается только на пять дней. Решение о продлении принимает не врач, а врачебная комиссия, выясняющая причины частых заболеваний. Это не касается случаев беременности, ухода за больными родственниками и лечения в стационаре.

Третье изменение направлено на поддержку самозанятых. С 1 января 2026 года они могут получать оплачиваемые больничные. Для этого нужно добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде России (СФР) и платить страховые взносы. Есть два варианта: 35 тысяч или 50 тысяч рублей страховой суммы. Ежемесячный взнос составит 1 344 или 1 920 рублей соответственно. Право на пособие возникает через шесть месяцев после начала взносов. Эксперимент продлится до конца 2028 года.

Четвертое изменение касается пособий по безработице. С 1 февраля 2026 года их проиндексировали. Максимальная выплата в первые три месяца составит 16 067 рублей, в следующие три месяца — 6 284 рубля. Минимальная величина пособия увеличилась до 1 884 рублей.

Наконец, пятое изменение связано с поправками в Трудовой кодекс. Госдума приняла законопроект, который внесет значительные изменения в трудовое законодательство. Они касаются сверхурочной работы, уведомлений о сокращении, условий работы на неполный день и оснований для срочных трудовых договоров. Новые нормы дадут работодателям больше гибкости, а кадровым службам — необходимость адаптироваться к новым правилам.

Прежде в России предложили ввести повременной МРОТ. Тем, кто трудится неполный рабочий день, предлагают платить от 240 рублей в час. Авторы инициативы ссылаются на мировой опыт. Зарплату по часам давно уже считают в США и Европе. Тогда как в нашей стране принято называть доход в месяц. Если перевести сегодняшний МРОТ в часы, то получится, что минимум россиянина с учетом выходных — это около 170 рублей.

