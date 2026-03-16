Трамп предрек НАТО «плохое будущее», если США не разблокируют Ормузский пролив

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский лидер сосредоточил все силы и внимание на ближневосточном конфликте и может даже отложить свой визит в Китай.

НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены альянса не помогут США разблокировать Ормузский пролив. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в интервью британской газете Financial Times. Он призвал страны, входящие в блок, присоединиться к усилиям Вашингтона по разблокировке пролива и не оставил шанса для отказа.

«Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», — сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул важность конфликта на Ближнем Востоке, дав понять, что для него это дело первостепенной важности. По словам президента США, он может отложить визит в Китай из-за ситуации в регионе.

Кроме того, накануне в беседе с представителями израильского телеканала C14 американский лидер потребовал от арабских стран присоединения к военной операции против Ирана. Это необходимо, утверждал президент, чтобы Ормузский пролив оставался открытым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.