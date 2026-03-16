В Иране уничтожен последний в мире Boeing KC-747

Самолет мог перевозить более 200 тонн топлива и считался самым большим летающим танком.

В Иране уничтожили последний в мире Boeing KC-747, старейший самолет-заправщик. Об этом сообщил Telegram-канал AviaNews.

По данным источника, самолет ВВС Ирана был уничтожен в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране в результате ударов со стороны Израиля.

Изначально Boeing использовался для перевозки пассажиров. Первый полет он совершил 8 апреля 1971 года. Через четыре года самолет переоборудовали в топливозаправщик: он мог перевозить более 200 тонн топлива и считался самым большим летающим танком в мире.

