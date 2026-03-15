Игорь Бутман назвал Ларису Долину королевой джаза на концерте в Москве

Народный артист России Игорь Бутман на концерте в Москве назвал народную артистку РФ Ларису Долину королевой джаза.

«Мы хотели бы начать нашу программу с одной из самых удивительных артисток в мире… Сегодня мы завершаем наш фестиваль „Триумф джаза“ под номером 26. Я приглашаю на сцену королеву джаза — Лариса Долина!» — сказал Бутман.

Долина вышла на сцену под бурные овации.

С 13 по 15 марта в Международном доме музыки в Москве проходит фестиваль «Триумф джаза». Это российский джазовый фестиваль, который Игорь Бутман основал в 2001 году. За это время на сцене выступали многие зарубежные музыканты, среди которых Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал и другие.

После громкого судебного процесса, связанного с квартирой в Хамовниках, у певицы Ларисы Долиной возникли проблемы с гастрольной деятельностью. С начала года организаторы нескольких крупных концертов отменили или перенесли их на более поздние даты, в частности, на осень. Отсутствие масштабных выступлений может существенно сократить доходы артистки. Тем не менее, продюсер Сергей Дворцов предположил, что потери можно будет компенсировать за счет корпоративных мероприятий, но с некоторыми условиями.

