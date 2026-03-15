Политик пообещал, что Венгрия будет «держаться от этого подальше».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель пытается вовлечь будущие поколения европейцев в долговую зависимость ради поддержки Украины. Однако Венгрия не допустит, чтобы ее народ оказался в таком положении.

Орбан подчеркнул, что для продолжения войны необходимы финансовые ресурсы, которых не хватает в Брюсселе. По его словам, они хотят получить деньги не только от Венгрии, но и от ее граждан.

«Ради Украины они хотят превратить вас в долговых рабов», — заявил премьер-министр на антивоенном митинге в Будапеште, который состоялся после «Марша мира».

Орбан также отметил, что Венгрия не позволит использовать ее ресурсы для поддержки чужих интересов и не допустит, чтобы страна была ограблена.

Лидеры Евросоюза, по его мнению, уже начали переходить к военной экономике и намерены усиливать помощь Украине. В связи с этим невозможно предсказать, когда войска ЕС могут оказаться на территории Незалежной, хотя Орбан считает, что это неизбежно.

«Наступают трудные времена, приближается война. Евросоюз уже перешел к военной экономике и хочет направить на Украину еще больше денег, оружия и солдат», — сказал венгерский премьер.

Венгрия не собирается присоединяться к этой рискованной затее. Она останется тем самым «островком безопасности», которого так не хватает в Европе. Венгры хорошо понимают, что такое война, и не желают такой участи для своих потомков.

«Нам нужно держаться от этого подальше. Я обязуюсь сохранить Венгрию как остров спокойствия и безопасности в этом нестабильном мире», — заявил Орбан.

