Умер заслуженный артист России Владимир Ершов

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко



Заслуженный артист России Владимир Ершов скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Бронной, где актер служил более 30 лет.

«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актера Владимира Ершова <…> С 1984 года и до последних дней жизни он служил в Театре на Бронной <…> Светлая память великому актеру», — говорится в публикации театра в Telegram-канале.

Ершов родился 23 сентября 1957 года. Окончил Школу-студию МХАТ. За свою профессиональную актерскую карьеру Владимир Ершов сыграл множество ролей и сумел поработать с такими режиссерами, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев и Евгений Лазарев.

Владимир играл в спектаклях «Капитанская дочка», «Ревизор», «Славянские безумства», «Солдатами не рождаются» и многих других. Также Ершов играл в кино, среди работ с его участием — «Хороший человек», «Гоп-стоп», «Следствие ведут знатоки» и другие.

