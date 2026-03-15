Умер актер фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин

Фото: Кадр из к/ф «Вам и не снилось...)», реж. Илья Фрэз, 1980 г.

Артист также активно работал в кино как каскадер и постановщик сложных трюков.

В возрасте 73 лет ушел из жизни российский актер, каскадер и писатель Александр Карин. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

«Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, актер, каскадер, писатель Александр Карин», — говорится в сообщении.

Артист родился в 1952 году в Кемерове. Сначала он окончил Училище имени Щепкина, а позже — Высшие курсы режиссеров и сценаристов. С конца 70-х годов он активно работал в кино не только как актер, но и как профессиональный каскадер и постановщик сложных трюков.

Зрители запомнили Александра Карина по ролям в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Россия молодая», «Ярослав Мудрый», «Русь изначальная» и «Петр Великий».

