«Пока не достигнем всех целей»: пресс-секретарь Белого дома об операции в Иране

Ливитт: США продолжат операцию в Иране, пока не добьются всех целей

Ливитт заявила, что за две недели Вашингтон сократил ракетный потенциал исламской республики на 90%.

США будут продолжать военную операцию в Иране, пока не достигнут всех поставленных целей. Так высказалась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в официальном выступлении, опубликованном на YouTube.

«Иранский режим — это «радикальные террористы, которые говорят много пустых слов», — добавила она.

По словам Ливитт, всего за две недели Вашингтону удалось значительно ослабить исламскую республику. Она заявила, что США полностью уничтожили военно-морской флот, ликвидировали почти все баллистические ракеты, в результате чего ракетные атаки из Ирана сократились на 90%.

Также она добавила, что возможности Тегерана по использованию беспилотных летательных аппаратов ограничены на 95%.

«Мы потопили более 65 их военных кораблей. Мы поразили более 6000 целей по всей стране», — продолжила пресс-секретарь.

Кроме того, представитель Вашингтона подчеркнула, что Штаты полностью пресекают перспективу создания Ираном ядерной бомбы, которой он мог бы «угрожать миру и атаковать войска и персонал США в регионе».

Она подчеркнула, что об этой угрозе долго говорили прежние американские лидеры, но Трамп — первый, у которого «действительно хватило смелости что-то с этим сделать».

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей. Кроме того, в рамках американо-израильской кампании было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

В ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива Тегеран объявил о старте ответной операции. Иран нанес удары не только по израильской территории, но по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Так в конфликт оказались втянуты многие государства. Боевые действия продолжаются уже больше двух недель.

Ранее Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для поддержки Ирана.

