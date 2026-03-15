Европейцы не торопятся помогать мирным переговорам.

Французский делегат посещал Россию в рамках диалога по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с газетой Financial Times.

«Когда приезжал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И по этой причине он сам не услышал ничего позитивного», — отметил Песков.

К сожалению, переговоры не дали значимых результатов. Официальный представитель Кремля констатировал, что политики и дипломаты ЕС не хотят помогать мирному процессу.

По словам Пескова, Европа тратит максимум усилий на то, чтобы убедить Киев продолжать конфликт. При этом они ведут себя недальновидно по отношению к собственному будущему.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, посредническая роль Вашингтона в мирных переговорах по Украине тоже ни к чему не привела. Президент США Дональд Трамп утратил интерес к урегулированию украинского конфликта из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что Великобритания и Франция разрабатывают планы по передаче Украине ядерного оружия.

