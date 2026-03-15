Эксперты ДИТ рассказали о помощи цифровых сервисов в защите интересов москвичей

Столичный портал потребителя уже более трех лет помогает москвичам получать проверенную информацию для защиты своих прав при покупке товаров, получении услуг и заказе работ.

В Департаменте информационных технологий Москвы в честь Всемирного дня прав потребителей напомнили, что жители столицы могут получить помощь и рекомендации по защите своих прав с помощью городских онлайн-сервисов и горячей линии Управления Роспотребнадзора по Москве. Об этом сообщил портал mos.ru.

«Москва предоставляет жителям удобные цифровые сервисы, которые в онлайн-формате позволяют решать самые различные задачи, в том числе по защите своих прав. Столичный портал потребителя дает возможность в любое время получить рекомендации специалистов по выбору качественных товаров и услуг, а также воспользоваться специальными сервисами для отстаивания своих прав как в досудебном, так и в судебном порядке. Кроме того, у горожан есть возможность проконсультироваться с экспертом, не выходя из дома. Сделать это можно с помощью сервиса „Запись на онлайн-консультацию“ на портале. Можно также обратиться по телефону на горячую линию Управления Роспотребнадзора по городу Москве», — отметили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Портал потребителя Москвы уже более трех лет помогает горожанам разбираться в вопросах покупки товаров и получения услуг. На сайте опубликовано свыше 230 материалов — статьи, видеопамятки, вебинары и интервью экспертов. Пользователи могут узнать, на что обращать внимание при покупке одежды, техники или продуктов, оформлении туров и авиабилетов, а также как вернуть или обменять товар ненадлежащего качества.

На портале также доступны тематические разделы — например, «Родителям», «Туристские услуги» и «Дистанционная торговля». Кроме того, сервис «Электронный помощник» подскажет, как действовать в спорной ситуации и поможет составить претензию продавцу или исковое заявление.

Получить консультацию специалистов можно онлайн, записавшись через портал mos.ru, а также по круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по Москве. Она помогает жителям разобраться более чем с 200 различными вопросами, связанными с защитой прав потребителей.

