Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве выросло до 25 человек

Среди раненых — пятеро детей.

Количество пострадавших в аварии с двумя трамваями выросло до 25 человек. Среди них — пять детей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, всего госпитализировали 21 человека. Об их состоянии информации нет.

Уточняется, что оба водителя имеют большой стаж работы. Перед выездом они прошли медицинский осмотр. О том, что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Московский Дептранс выясняет все обстоятельства случившегося. До этого в пресс-службе столичного управления Министерства внутренних дел сообщили, что, предварительно, один из трамваев сошел с рельсов из-за технической неисправности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в воскресенье утром, 15 марта, два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы. Авария произошла на улице Водников в районе Покровское-Стрешнево, в тоннеле под каналом имени Москвы. Удар был настолько сильный, что водителя одного из транспортных средств зажало в кабине. Вызволить мужчину из железной ловушки удалось лишь специалистам.

