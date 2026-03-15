«Он критичен к себе»: группа «Фабрика» о резких высказываниях Губина

Группа «Фабрика»: резкие высказывания Губина вызваны его строгостью к себе

Музыкант строг к коллегам отнюдь не из-за озлобленности.

Резкие высказывания композитора Андрея Губина о других представителях российской эстрады вызваны его строгостью к самому себе. Об этом коррепонденту 5-tv.ru заявили участницы группы «Фабрика» Валерия Девятова и Екатерина Москалева на церемонии вручения премии Виктория.

«Он просто очень к себе относится… Ну прям очень критично <…> Он к себе так относится, поэтому он про других так говорит», — объяснила Валерия.

Певицы отметили, что о многих музыкантах Губин, напротив, говорил очень лестно — например, про коллективы «Иванушки International» и «Моя Мишель».

Также артистки подчеркнули важность контакта музыканта с публикой. По их словам, эмоциональная отдача от аудитории заряжает, как ничто другое. Москалева отметила, что, когда гастролей и концертов становится меньше, внутри включается «грустиночка».

Корреспондент предположила, что Андрей Губин может испытывать раздражение из-за добровольного затворничества и отсутствия пресловутого обмена энергией с фанатами. Однако девушки из «Фабрики» считают, что его подчас критичные высказывания вызваны не злостью, а честностью и требовательностью.

Ранее Андрей Губин резко высказался о Сергее Жукове из группы «Руки Вверх!», назвав его «шепелявым человеком, прыгающим по сцене».

