Умер актер из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро

Фото: Кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, реж.: Леонид Гайдай 1966 г.

Он десятилетия трудился на киностудии «Мосфильм».

Советский актер и продюсер Николай Гаро умер в возрасте 88 лет. Трагическую новость сообщили его родственники.

Эту информацию подтвердил киновед и организатор кинофестивалей Вячеслав Шмыров. Уточняется, что Гаро ушел из жизни в минувшую субботу, 14 марта. Причина — пока неизвестна.

«Не стало Николая Мушевича Гаро. С 1962 года на различных должностях — от администратора до продюсера — он был связан с киностудией „Мосфильм“. <….> Светлая память! Или прекрасного Ку, дорогой Николай Мушевич!», — написал Шмыров в соцсетях.

Николай Гаро появился на свет 3 декабря 1937 года. Его путь в кино был непростым. В возрасте 25 лет мужчина устроился работать на «Мосфильм» в качестве директора на ряд проектов. Затем ему удалось сняться в картинах выдающихся режиссеров СССР.

Зрителям Гаро может быть знаком по эпизодической, но яркой роли в «Кавказской пленнице». В ней он сыграл водителя рефрижератора. Интересно то, что это был дебют начинающего актера.

После выхода фильма в свет Николая часто приглашали участвовать в других лентах, которые сегодня знает и любит вся страна. В их числе, например, кинокартина «Кин-дза-дза», где Гаро предстал в образе господина ПЖ в бассейне. Помимо этого, он снялся в фильмах «Курочка Ряба», «Ландыш серебристый» и «Привет, дуралеи!».

